Алергологи назвали небезпечнішу рослину наступного тижня

Концентрації пилку берези, ясена, дуба, волоського горіха та граба також будуть низькими до помірних у суху погоду. Пилкові зерна всіх цих рослин мають доведену алергенність. А тому чутливим до пилку особам рекомендується не гуляти у лісах та парках, де можуть рости дерева-алергени.

А ще – з обережністю вживати яблука. Адже через перехресну алергенність їхніх білків із пилком берези може виникати синдром оральної алергії.

Якщо у вас є алергія до пилку берези та граба, ви можете реагувати й на горіхи. Тому вживати їх зараз також треба з обережністю через перехресні реакції між пилком та їжею.



Наступного тижня також важливо не нюхати кульбабу. Її пилок теж може викликати симптоми полінозу, маючи перехресну алергенність із пилком амброзії та полину, які цвітуть влітку та восени. Тому чутливі до пилку амброзії чи полину люди часто недооцінюють небезпеку від кульбаби.

Перехресну реактивність із пилком ясена мають й алергени пилкових зерен бузку та жасмину, які поволі зацвітають в Україні. А тому нюхати не бажано і ці квіти.

А от великі запашні квіти тюльпанів та нарцисів або дерев родини розових (вишня, черешня, яблуня, абрикос), що ви їх бачите навколо, неалергенні. Крім того, ці рослини пристосовані до запилення комахами, а тому їх пилок мало літає у повітрі.



Як повідомляв УНН, алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців.