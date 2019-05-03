Аллергологи назвали самое опасное растение следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Основным продуцентом аллергенного пыльцы в Украине на следующей неделе станут злаковые травы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.
Концентрации пыльцы березы, ясеня, дуба, грецкого ореха и граба также будут низкими до умеренных в сухую погоду. Пыльцевые зерна всех этих растений имеют доказанную аллергенность. Поэтому чувствительным к пыльце лицам рекомендуется не гулять в лесах и парках, где могут расти деревья-аллергены.
А еще - с осторожностью употреблять яблоки. Ведь из-за перекрестной аллергенности их белков с пыльцой березы может возникать синдром оральной аллергии.
Если у вас есть аллергия к пыльце березы и граба, вы можете реагировать и на орехи. Поэтому употреблять их сейчас тоже нужно с осторожностью из-за перекрестных реакций между пыльцой и едой.
На следующей неделе также важно не нюхать одуванчик. Его пыльца тоже может вызвать симптомы поллиноза, имея перекрестную аллергенность с пыльцой амброзии и полыни, которые цветут летом и осенью. Поэтому чувствительные к пыльце амброзии или полыни люди часто недооценивают опасность от одуванчика.
Перекрестную реактивность с пыльцой ясеня имеют и аллергены пыльцевых зерен сирени и жасмина, которые медленно зацветают в Украине. Поэтому нюхать не желательно и эти цветы.
А вот крупные душистые цветы тюльпанов и нарциссов или деревьев семейства розовых (вишня, черешня, яблоня, абрикос), которые вы видите вокруг, неаллергенные. Кроме того, эти растения приспособлены к опылению насекомыми, поэтому их пыльца мало летает в воздухе.
Как сообщал УНН, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.