Алексієвич заявила, що не повернеться у Білорусь, поки Лукашенко при владі

Як пише DW, зараз лауреат Нобелівської премії в галузі літератури продовжує перебувати на лікуванні в Берліні, куди вона приїхала 7 тижнів тому, це її перше інтерв'ю засобам масової інформації. За даними ЗМІ, Алексієвич погодилася на розмову після того, як на Майдані змін в Мінську був побитий силовиками і потім помер від побоїв активіст Роман Бондаренко.

Алексієвич зазначила в інтерв'ю Der Spiegel, що на Заході "не розуміють, що відбувається в Білорусі".

"Жорстоке насильство проти невинних. Тюрми переповнені людьми, єдиний злочин яких - участь у демонстраціях. Систематичне приниження людей. Часто в туалетах немає води, а камери, призначені на п'ятьох, заповнюють 35 осіб, заарештовані повинні спати стоячи, цілими днями, іноді тижнями. Це історії, які я знаю тільки з сталінських часів", - додала письменниця.

За її оцінкою, в Білорусі йде гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенко беруть участь проти іншої половини населення. Алексієвич додала, що світ мовчить, поки "маленька горда країна бореться з шаленим вбивцею".

Алексієвич вважає, що введених Заходом санкцій недостатньо, оскільки Лукашенко і так заборонив ключовим чиновникам виїжджати з Білорусі. Вона вважає, що Захід міг би виключити країну з міжнародної банківської системи, ввести санкції проти нафтової промисловості.

"Це мало б важкі наслідки для економіки. Проти протестів, які трапилися б потім, Лукашенко був би безсилий", - додала письменниця.

Світлана Алексієвич входить до президії Координаційної ради опозиції Білорусі, вона вимушено покинула країну в кінці вересня.

Як повідомляв УНН, з Білорусі до ФРН виїхала нобелівський лауреат і член ради опозиції Алексієвич.

Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.