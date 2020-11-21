Алексиевич заявила, что не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Писательница Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь до отставки Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, передает УНН.
Как пишет DW, сейчас лауреат Нобелевской премии в области литературы продолжает находиться на лечении в Берлине, куда она приехала 7 недель назад, это ее первое интервью средствам массовой информации. По данным СМИ, Алексиевич согласилась на разговор после того, как на Майдане изменений в Минске был избит силовиками и затем скончался от побоев активист Роман Бондаренко.
Алексиевич отметила в интервью Der Spiegel, что на Западе "не понимают, что происходит в Беларуси".
"Жестокое насилие против невинных. Тюрьмы переполнены людьми, единственное преступление которых - участие в демонстрациях. Систематическое унижение людей. Часто в туалетах нет воды, а камеры, предназначенные для пятерых, заполняют 35 человек, арестованы должны спать стоя, целыми днями, иногда неделями. Это истории, которые я знаю только из сталинских времен", - добавила писательница.
По ее оценке, в Беларуси идет гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко участвуют против другой половины населения. Алексиевич добавила, что мир молчит, пока "маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей".
Алексиевич считает, что введенных Западом санкций недостаточно, поскольку Лукашенко и так запретил ключевым чиновникам выезжать из Беларуси. Она считает, что Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности.
"Это будет иметь тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые произошли бы потом, Лукашенко был бы бессилен", - добавила писательница.
Светлана Алексиевич входит в президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, она вынужденно покинула страну в конце сентября.
Как сообщал УНН, из Беларуси в ФРГ выехала нобелевский лауреат и член совета оппозиции Алексиевич.
Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.