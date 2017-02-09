"Алавес" став другим фіналістом Кубка Іспанії

“Сельта”, яка сенсаційно вибила мадридський “Реал” у чвертфінальному матчі Кубку Іспанії не змогла пробитися до фіналу турніру.

У двоматчевому протистоянні з “Алавесом”, путівку у фінал вирішив єдиний гол на 82-й.

Півзахисник Едгар Мендес пройшовши захист Сельти перекинув м’яч через голкіпера.

Нагадаємо, каталонська “Барселона” стала першим фіналістом Кубку Іспанії.