"Алавес" став другим фіналістом Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У другому півфінальному матчі Кубку Іспанії “Алавес” мінімально переграв суперника “Шахтаря” по Лізі Європи “Сельту”, передає УНН з посиланням на LaLiga.
“Сельта”, яка сенсаційно вибила мадридський “Реал” у чвертфінальному матчі Кубку Іспанії не змогла пробитися до фіналу турніру.
У двоматчевому протистоянні з “Алавесом”, путівку у фінал вирішив єдиний гол на 82-й.
Півзахисник Едгар Мендес пройшовши захист Сельти перекинув м’яч через голкіпера.
Нагадаємо, каталонська “Барселона” стала першим фіналістом Кубку Іспанії.