"Алавес" стал вторым финалистом Кубка Испании

"Сельта", которая сенсационно выбила мадридский "Реал" в четвертьфинальном матче Кубка Испании не смогла пробиться в финал турнира.

В двухматчевом противостоянии с "Алавесом", путевку в финал решил единственный гол на 82-й.

Полузащитник Эдгар Мендес пройдя защиту Сельты перебросил мяч через голкипера.

Напомним, каталонская "Барселона" стала первым финалистом Кубка Испании.