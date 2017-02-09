"Алавес" стал вторым финалистом Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во втором полуфинальном матче Кубка Испании "Алавес" минимально переиграл соперника "Шахтера" по Лиге Европы "Сельту", передает УНН со ссылкой на LaLiga.
"Сельта", которая сенсационно выбила мадридский "Реал" в четвертьфинальном матче Кубка Испании не смогла пробиться в финал турнира.
В двухматчевом противостоянии с "Алавесом", путевку в финал решил единственный гол на 82-й.
Полузащитник Эдгар Мендес пройдя защиту Сельты перебросил мяч через голкипера.
Напомним, каталонская "Барселона" стала первым финалистом Кубка Испании.