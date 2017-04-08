Акцію проти заборони абортів влаштували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві кілька десятків активістів під будівлею Верховної Ради протестували проти законопроекту, який пропонує заборонити аборти, передає УНН з посиланням на ВВС.
Учасники акції тримали плакати з гаслами "Її тіло - її діло", "Право на життя має людина, а не ембріон", "Небажані діти - нещасне суспільство" та іншими.
Дехто тримав у руках дротяні вішаки, які стали символом руху проти заборони абортів у багатьох країнах. Побутує думка, що раніше підпільні аборти робили за допомогою таких вішаків.
Раніше ВР запропонували дозволяти жінкам робити аборт лише у виняткових випадках.