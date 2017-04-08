Акцию против запрета абортов провели в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве несколько десятков активистов под зданием Верховной Рады протестовали против законопроекта, который предлагает запретить аборты, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело - ее дело", "Право на жизнь есть у человека, а не эмбриона", "Нежелательные дети - несчастное общество" и другими.
Некоторые держал в руках проволочные вешалки, которые стали символом движения против запрета абортов во многих странах. Бытует мнение, что раньше подпольные аборты делали с помощью таких вешалок.
Ранее ВР предложили позволять женщинам делать аборт только в исключительных случаях.