Акцию против запрета абортов провели в Киеве

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Ее тело - ее дело", "Право на жизнь есть у человека, а не эмбриона", "Нежелательные дети - несчастное общество" и другими.

Некоторые держал в руках проволочные вешалки, которые стали символом движения против запрета абортов во многих странах. Бытует мнение, что раньше подпольные аборты делали с помощью таких вешалок.

Ранее ВР предложили позволять женщинам делать аборт только в исключительных случаях.