Акцію проти міграційного указу Д.Трампа влаштували у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Тисячі протестувальників у Лондоні у Великій Британії вийшли на марш проти недавнього указу президента США Дональда Трампа, який забороняє громадянам семи переважно мусульманських країн в'їжджати в США, передає УНН з посиланням на ВВС.
Схожі акції відбуваються і в інших містах Британії. Протестувальники в столиці вийшли від американського посольства на Гросвенор-сквер до Вестмінстера.
Як повідомляється, від попередніх акцій проти Д.Трампа ця відрізняється тим, що в її організації взяли активну участь представники мусульманських організацій. Учасники тримають плакати "Ні расизму, ні Трампу", "Він вам бреше", а також "Особливі стосунки? Просто скажіть "ні" (так називають тісні відносини, які склалися між США і Британією). Демонстранти також скандують "Всі стіни повинні зникнути".
Підтримати мусульман, яким заборонений з'їзд в США прийшли і кілька кримських татар. "Я впевнений, що якщо не зупинити Трампа, то наступним буде ослаблення тиску на Путіна і, як результат, ескалація конфлікту на сході України і подальше погіршення становища мусульман Криму", - сказав один з активістів з числа кримських татар.
30 січня на акції протесту проти імміграційного указу Д.Трампа вийшли тисячі протестувальників по всій Британії. У Лондоні демонстрація пройшла у Даунінг-стріт, де розташована резиденція прем'єр-міністра. До цього, 21 січня, в британській столиці пройшов "Жіночий марш", який став частиною міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США.
У п'ятницю стало відомо, що десятки знаменитостей зі світу культури і політики створили організацію Stop Trump Coalition і готують масштабну акцію проти візиту американського президента до Британії. Про деталі майбутньої акції розповідається в листі, яке активісти передали газеті Guardian. Такого ж листа було направлено і британському прем'єру Терезі Мей. Звернення підписали 90 осіб. Серед них - співачка Лілі Аллен, комік Френкі Бойл, колишній лідер лейбористів Ед Мілібенд, лідер лібдемів Тім Феррон і інші.
20 лютого депутати парламенту Британії проведуть дебати про те, чи давати дозвіл на державний візит в країну Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що британський уряд не скасує візит, оскільки такий крок "перекреслить" всі домовленості, досягнуті британським прем'єр-міністром Терезою Мей під час її візиту в США.