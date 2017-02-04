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Акцию против миграционного указа Д.Трампа устроили в Лондоне

Киев • УНН

 • 10701 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Тысячи протестующих в Лондоне в Великобритании вышли на марш против недавнего указа президента США Дональда Трампа, который запрещает гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в США, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Акцию против миграционного указа Д.Трампа устроили в Лондоне

Похожие акции проходят и в других городах Великобритании. Протестующие в столице вышли от американского посольства на Гросвенор-сквер в Вестминстер.

Как сообщается, от предыдущих акций против Д.Трампа эта отличается тем, что в ее организации приняли активное участие представители мусульманских организаций. Участники держат плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам врет", а также "Особые отношения Просто скажите "нет" (так называют тесные отношения, которые сложились между США и Британией). Демонстранты также скандируют "Все стены должны исчезнуть".

Поддержать мусульман, которым запрещен съезд в США пришли и несколько крымских татар. "Я уверен, что если не остановить Трампа, то следующим будет ослабление давления на Путина и, как результат, эскалация конфликта на востоке Украины и дальнейшее ухудшение положения мусульман Крыма", - сказал один из активистов из числа крымских татар.

30 января на акции протеста против иммиграционного указа Д.Трампа вышли тысячи протестующих по всей Великобритании. В Лондоне демонстрация прошла в Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра. До этого, 21 января, в британской столице прошел "Женский марш", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США.

В пятницу стало известно, что десятки знаменитостей из мира культуры и политики создали организацию Stop Trump Coalition и готовят масштабную акцию против визита американского президента в Британию. О деталях предстоящей акции рассказывается в письме, которое активисты передали газете Guardian. Такое же письмо было направлено и британскому премьеру Терезе Мэй. Обращение подписали 90 человек. Среди них - певица Лили Аллен, комик Фрэнки Бойл, бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд, лидер либдемов Тим Феррон и другие.

20 февраля депутаты парламента Великобритании проведут дебаты о том, давать ли разрешение на государственный визит в страну Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что британское правительство не отменит визит, поскольку такой шаг "перечеркнет" все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.

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