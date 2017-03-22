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Акцію протесту з поїданням булочок із маком влаштували активісти у Вінницькому суді

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні активісти прийшли до Вінницького міського суду з булочками з маком та демонстративно їх поїдали. Так мітингувальники протестували проти рішення судді Юрія Ковбаси, яким було виправдано водія, котрого правоохоронці зупинили у стані наркотичного сп’яніння, передає кореспондент УНН-Центр.

“Поліція затримала водія у стані наркотичного сп’яніння, але за рішенням суду його відпустили, опираючись на те, що він з’їв булочку з маком. Прийшли проконтролювати, чи дійсно для цього судді є вагомим аргументом, що можна відпустити людину після вживання наркотиків. Цікаво, що людина, яка запевняє, що її „понесло“ від булочки, не розуміє, що для них висаджується мак ненаркотичний. До того ж, їх їдять діти. Якщо ж дійсно ці булочки наркотичні, то їх потрібно вилучати з магазинів. У нас це вже другий прецедент, тому маємо підозри, що цей суддя не є чесним”, − зауважив активіст Роман.

Суддя Юрій Ковбаса зазначає, що попереднє рішення виніс, опираючись на свідчення лікаря з Вінницького обласного наркологічного диспансеру “Соціотерапія”, який запевнив, що таке може бути.

“Я не експерт, в мене медичної освіти немає. Лікар під час судового засідання пояснив, що це дійсно могло б бути від булочки з маком. На підставі цього суд ухвалив таке рішення”, − прокоментував суддя.

Він додав, що не сприймає це як жарт, і рекомендував своїм близьким та знайомим не їсти булочку з маком перед тим, як сідати за кермо.

“Я сказав своїм колегам і друзям не їсти булочки з маком. Адже якщо зупинять суддю в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, про це дізнається вся держава”, − зауважив Ю.Ковбаса.

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За його словами, аби уникнути таких ситуацій у майбутньому держава має забезпечити і патрульних, і медичні заклади надійними тестами на виявлення наркотичних речовин.

Додамо, що після поїдання булочок із маком активісти поїхали до Вінницького обласного наркологічного диспансеру, аби перевірити, чи є в їхній крові наркотичні речовини.

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