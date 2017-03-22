Акцию протеста с поеданием булочек с маком устроили активисты в Винницком суде

"Полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения, но по решению суда он был отпущен, опираясь на то, что он съел булочку с маком. Пришли проконтролировать, действительно ли для этого судьи есть весомым аргументом, что можно отпустить человека после употребления наркотиков. Интересно, что человек, который уверяет, что его "понесло" от булочки, не понимает, что для них высаживается мак ненаркотический. К тому же, их едят дети. Если же действительно эти булочки наркотические, то их нужно изымать из магазинов. У нас это уже второй прецедент, поэтому есть подозрения, что этот судья не является честным", - отметил активист Роман.

Судья Юрий Ковбаса отмечает, что предыдущее решение вынес, опираясь на показания врача из Винницкого областного наркологического диспансера "Социотерапия", который заверил, что такое может быть.

"Я не эксперт, у меня медицинского образования нет. Врач во время судебного заседания пояснил, что это действительно могло бы быть от булочки с маком. На основании этого суд принял такое решение", - прокомментировал судья.

Он добавил, что не воспринимает это как шутку, и рекомендовал своим близким и знакомым не есть булочки с маком перед тем, как садиться за руль.

"Я сказал своим коллегам и друзьям не есть булочки с маком. Ведь если остановят судью в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, об этом узнает все государство", - отметил Ю.Ковбаса.

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По его словам, чтобы избежать таких ситуаций в будущем государство должно обеспечить и патрульных, и медицинские учреждения надежными тестами выявления наркотических веществ.

Добавим, что после поедания булочек с маком активисты поехали в Винницкий областной наркологический диспансер, чтобы проверить, есть ли в их крови наркотические вещества.