Акцію “Ковток повітря” провели на київському водосховищі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні на водосховищі поблизу столиці, у районі села Лебедівка, відбулась масштабна Акція “Ковток повітря” з попередження заморних явищ у риби в зимовий період, передає кореспондент УНН.
Як розповіли організатори акції, зимовий період є дуже важким для риби, так як товста крига перекриває доступ свіжого повітря, що зменшує рівень кисню у водоймах. Все це призводить до заморних явищ.
"...таке явище спостерігається під кінець зими. Ми вирішили пробурити декілька лунок у кризі і вставимо туди очерет, що забезпечить водоймище киснем на цій ділянці", — розповів нам голова асоціації риболовів України Олександр Чистяков.
За його словами, задусі можна запобігти лише технічними методами. Найефективнішим методом збагачення води киснем є використання потужних компресорів, але він ефективний лише у невеликих водоймах (ставках). Дієвими на водосховищах можуть бути старі перевірені способи — буріння лунок, вирубування ополонок та ін.
До заходу долучились: представники Агентства рибного господарства України, Державної екологічної інспекції України, Департаменту агропромислового розвитку КОДА, Київського рибоохоронного патруля, Головного управління ДСНС України у Київський області, Агентство водних ресурсів України, Київоблради, Асоціації рибалок-промисловиків Київського водосховища, Асоціації рибалок України, Національної екологічної Ради України, ГО “Еко Громада”.
За словами організаторів, щоб не допустити подібних явищ і вберегти рибу від загибелі, організовано робочу групу з моніторингу стану Київського водосховища, в роботі якого беруть участь представники профільної громадськості, іхтіологи та інспектори Київського рибоохоронного патруля, обласного управління ДСНС України, Мінприроди України, Держводагентства, Держекоінспекції та Інституту Гідробіології НАН України.