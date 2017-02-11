Акцію “Ковток повітря” провели на київському водосховищі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38064 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 95439 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 101794 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 89985 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113306 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77836 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87439 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97039 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88586 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201302 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.6м/с
34%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16610 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 11102 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18600 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 18248 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 17960 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 101790 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201300 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353619 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 288968 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 397993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19985 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 89982 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24540 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29455 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Акцію “Ковток повітря” провели на київському водосховищі

Київ • УНН

 • 13105 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні на водосховищі поблизу столиці, у районі села Лебедівка, відбулась масштабна Акція “Ковток повітря” з попередження заморних явищ у риби в зимовий період, передає кореспондент УНН.

Акцію “Ковток повітря” провели на київському водосховищі

Як розповіли організатори акції, зимовий період є дуже важким для риби, так як товста крига перекриває доступ свіжого повітря, що зменшує рівень кисню у водоймах. Все це призводить до заморних явищ.

"...таке явище спостерігається під кінець зими. Ми вирішили пробурити декілька лунок у кризі і вставимо туди очерет, що забезпечить водоймище киснем на цій ділянці", — розповів нам голова асоціації риболовів України Олександр Чистяков.

За його словами, задусі можна запобігти лише технічними методами. Найефективнішим методом збагачення води киснем є використання потужних компресорів, але він ефективний лише у невеликих водоймах (ставках). Дієвими на водосховищах можуть бути старі перевірені способи — буріння лунок, вирубування ополонок та ін.

До заходу долучились: представники Агентства рибного господарства України, Державної екологічної інспекції України, Департаменту агропромислового розвитку КОДА, Київського рибоохоронного патруля, Головного управління ДСНС України у Київський області, Агентство водних ресурсів України, Київоблради, Асоціації рибалок-промисловиків Київського водосховища, Асоціації рибалок України, Національної екологічної Ради України, ГО “Еко Громада”.

За словами організаторів, щоб не допустити подібних явищ і вберегти рибу від загибелі, організовано робочу групу з моніторингу стану Київського водосховища, в роботі якого беруть участь представники профільної громадськості, іхтіологи та інспектори Київського рибоохоронного патруля, обласного управління ДСНС України, Мінприроди України, Держводагентства, Держекоінспекції та Інституту Гідробіології НАН України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоМультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,916.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.12