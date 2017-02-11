Акцию "Глоток воздуха" провели на киевском водохранилище

Как рассказали организаторы акции, зимний период является очень тяжелым для рыбы, так как толстый лед перекрывает доступ свежего воздуха, уменьшает уровень кислорода в водоемах. Все это приводит к заморным явлениям.

"...такое явление наблюдается в конце зимы. Мы решили пробурить несколько лунок во льду и вставить туда камыш, что обеспечит водоем кислородом на этом участке", - рассказал нам глава ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

По его словам, удушье можно предотвратить только техническими методами. Самым эффективным методом обогащения воды кислородом является использование мощных компрессоров, но он эффективен только в небольших водоемах (прудах). Действенными на водохранилищах могут быть старые проверенные способы - бурение лунок, вырубка прорубей и др.

К мероприятию присоединились представители: Агентства рыбного хозяйства Украины, Государственной экологической инспекции Украины, Департамента агропромышленного развития КОГА, Киевского рыбоохранного патруля, Главного управления ГосЧС Украины в Киевский области, Агентства водных ресурсов Украины, Киевоблсовета, Ассоциации рыбаков-промышленников Киевского водохранилища, Ассоциации рыболовов Украины, Национальной экологической Рады Украины, ОО "Эко Община".

По словам организаторов, чтобы не допустить подобных явлений и уберечь рыбу от гибели, организована рабочая группа по мониторингу состояния Киевского водохранилища, в работе которой принимают участие представители профильной общественности, ихтиологи и инспекторы Киевского рыбоохранного патруля, областного управления ГосЧС Украины, Минприроды Украины, Госводагентства, Госэкоинспекции и Института Гидробиологии НАН Украины.