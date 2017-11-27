Акції протесту біля Літнього театру Одеси: третього учасника відправили під домашній арешт

Активіста Ігоря Резуна підозрюють в участі у масових заворушеннях 18 листопада під час акції протесту проти забудови Літнього театру і вирубки понад 100 дерев у Міському саду. Крім того активіста звинувачують у завданні травми начальнику ГУНП в Одеській області генералу Дмитру Головіну.

“Сьогодні в Одесі суд узяв під варту ще одного з учасників немирної акції. Йому обрано міру запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту на 54 доби. Можливо, це трохи остудить „гарячі голови“. Наш клопіт, аби 23 поліцейських, які одержали травми (переломи, струс головного мозку, опіки очей та дихальних шляхів), пройшли реабілітацію, якомога швидше відновились та повернулись до роботи”, — написав на своїй сторінці у Facebook голова Національної поліції С.Князєв.

Зазначимо, із трьох підозрюваних активістів у І.Резуна найм’якший запобіжний захід.

Нагадаємо, Д.Ганулу суд визначив 60 діб СІЗО без права застави, а С.Стерненку — арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.