Акции протеста возле Летнего театра Одессы: третьего участника отправили под домашний арест

Активиста Игоря Резуна подозревают в участии в массовых беспорядках 18 ноября во время акции протеста против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев в Городском саду. Кроме того активиста обвиняют в нанесении травмы начальнику ГУНП в Одесской области генералу Дмитрию Головину.

"Сегодня в Одессе суд взял под стражу еще одного из участников немирной акции. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 54 суток. Возможно, это немного охладит "горячие головы". Наша проблема, чтобы 23 полицейских, которые получили травмы (переломы, сотрясение головного мозга, ожоги глаз и дыхательных путей), прошли реабилитацию как можно скорее возобновились и вернулись к работе", - написал на своей странице в Facebook глава Национальной полиции С.Князев.

Отметим, из трех подозреваемых активистов в И.Резуна самая мягкая мера пресечения.

Напомним, Д.Ганулу суд избрал 60 суток СИЗО без права залога, а С.Стерненку - арест на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 600 000 гривен.