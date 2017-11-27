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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19635 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103584 просмотра

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Акции протеста возле Летнего театра Одессы: третьего участника отправили под домашний арест

Акции протеста возле Летнего театра Одессы: третьего участника отправили под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 9404 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня Приморский суд Одессы избрал меру пресечения третьему участнику акции протеста возле Летнего театра. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Активиста Игоря Резуна подозревают в участии в массовых беспорядках 18 ноября во время акции протеста против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев в Городском саду. Кроме того активиста обвиняют в нанесении травмы начальнику ГУНП в Одесской области генералу Дмитрию Головину.

"Сегодня в Одессе суд взял под стражу еще одного из участников немирной акции. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 54 суток. Возможно, это немного охладит "горячие головы". Наша проблема, чтобы 23 полицейских, которые получили травмы (переломы, сотрясение головного мозга, ожоги глаз и дыхательных путей), прошли реабилитацию как можно скорее возобновились и вернулись к работе", - написал на своей странице в Facebook глава Национальной полиции С.Князев.

Отметим, из трех подозреваемых активистов в И.Резуна самая мягкая мера пресечения.

Напомним, Д.Ганулу суд избрал 60 суток СИЗО без права залога, а С.Стерненку - арест на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 600 000 гривен.

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