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Акції фірми-виробника Leopard злетіли до рекордного рівня - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну танки Leopard, які виробляє концерн Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції фірми з майже 134-річною історією до рекордного рівня, повідомляє Reuters, пише УНН.

Акції фірми-виробника Leopard злетіли до рекордного рівня - Reuters

Деталі

Зростання акцій підняло вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки приблизно до 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів), що в два з половиною рази більше, ніж за минулий рік.

Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільного сектору, налічує понад 25 000 співробітників по всьому світу, і окрім бойового танка Leopard також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 мільйонів євро продажів цього та наступного року.

Хоча це буде лише частина загального обсягу продажів, який, за оцінками Refinitiv, становитиме 7,6 млрд євро в 2023 році, як єдиний кваліфікований постачальник боєприпасів для Leopard 2 група може значно збільшити свої доходи, зазначили у Stifel у своїй записці в середу.

За оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть збільшити основний прибуток Rheinmetall на 32 мільйони євро щомісяця, потенційно подвоївши місячний прибуток групи на основі даних за перші дев’ять місяців 2022 року.

Доповнення

Концерн заявив, що може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard.

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