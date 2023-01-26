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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Акции фирмы-производителя Leopard взлетели до рекордного уровня - Reuters

Киев • УНН

 • 1646967 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Долгожданное решение Германии отправить в Украину танки Leopard, которые производит концерн Rheinmetall совместно с Krauss-Maffei Wegmann, подняло акции фирмы с почти 134-летней историей до рекордного уровня, сообщает Reuters, пишет УНН.

Акции фирмы-производителя Leopard взлетели до рекордного уровня - Reuters

Детали

Рост акций поднял стоимость производителя танков, боеприпасов и другой военной техники примерно до 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов), что в два с половиной раза больше, чем за прошлый год.

Сегодня компания, которая также является ключевым поставщиком для автомобильного сектора, насчитывает более 25 000 сотрудников по всему миру, и помимо боевого танка Leopard также производит боевые машины пехоты Puma и Marder, а также несколько типов боеприпасов.

Аналитики Stifel Equity Research оценивают, что поставки Leopard могут принести Rheinmetall от 300 до 350 миллионов евро продаж в этом и следующем году.

Хотя это будет лишь часть общего объема продаж, который, по оценкам Refinitiv, составит 7,6 млрд евро в 2023 году, как единственный квалифицированный поставщик боеприпасов для Leopard 2 группа может значительно увеличить свои доходы, отметили в Stifel в своей записке в среду.

По оценкам брокерской компании, продажи боеприпасов могут увеличить основную прибыль Rheinmetall на 32 миллиона евро ежемесячно, потенциально удвоив месячную прибыль группы на основе данных за первые девять месяцев 2022 года.

Дополнение

Концерн заявил, что может поставить в Украину в общей сложности 139 танков Leopard.

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