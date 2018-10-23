Акції "Кернел" спрямувалися вниз
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Акції найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел" почали падати, повідомляє профільний ресурс fixygen.ua, передає УНН.
З початку вчорашнього торговельного дня ціна акції знизилася майже на 1% до 51 PLN (польський злотий) і залишилася на такому рівні.
Як зазначає fixygen.ua, акції "Кернел" виросли на 8% за останній місяць, але знизилися на 2% за останні півроку.
Нагадаємо, раніше свою частку в "Кернел" скоротили польські фонди.
Вчора, 22 жовтня, також стало відомо про істотне скорочення прибутку "Кернел", в 3,4 рази.
Також нагадаємо, "Кернел" випускає продукцію під брендами "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар".
У вересні компанія стала винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що "Кернел" використовував при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.
Акціями компанії володіють українські мільярдери Андрій Веревський і Віталій Хомутиннік - народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики.