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Акції "Кернел" спрямувалися вниз

Акції "Кернел" спрямувалися вниз

Київ • УНН

 • 11166 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Акції найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел" почали падати, повідомляє профільний ресурс fixygen.ua, передає УНН.

З початку вчорашнього торговельного дня ціна акції знизилася майже на 1% до 51 PLN (польський злотий) і залишилася на такому рівні.

Як зазначає fixygen.ua, акції "Кернел" виросли на 8% за останній місяць, але знизилися на 2% за останні півроку.

Нагадаємо, раніше свою частку в "Кернел" скоротили польські фонди.

Вчора, 22 жовтня, також стало відомо про істотне скорочення прибутку "Кернел", в 3,4 рази.

Також нагадаємо, "Кернел" випускає продукцію під брендами "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар".

У вересні компанія стала винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що "Кернел" використовував при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Акціями компанії володіють українські мільярдери Андрій Веревський і Віталій Хомутиннік - народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

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