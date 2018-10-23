Акции “Кернел” устремились вниз
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Акции крупнейшего производителя подсолнечного масла “Кернел” начали падать, сообщает профильный ресурс fixygen.ua, передает УНН.
С начала вчерашнего торгового дня цена акции снизилась почти на 1% до 51 PLN (польский злотый) и осталась на таком уровне.
Как отмечает fixygen.ua, акции “Кернел” выросли на 8% за последний месяц, но снизились на 2% за последние полгода.
Напомним, ранее свою долю в “Кернел” сократили польские фонды.
Вчера, 22 октября также стало известно о существенном сокращении прибыли “Кернел”, в 3,4 раза.
Также напомним, “Кернел” выпускает продукцию под брендами “Чумак”, “Щедрый дар”, “Стожар”.
В сентябре компания стала виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что “Кернел” использовал при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.
Акциями компании владеют украинские миллиардеры Андрей Веревский и Виталий Хомутынник — народный депутат, член Комитета ВР по налоговой и таможенной политике.