Акції Facebook впали на 2,4% після прямого ефіру вбивств в Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Акції Facebook впали на 2,4% після прямого ефіру вбивств в Новій Зеландії в цій соцмережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
До кінця дня акції впали до 165 доларів.
Падіння вартості акцій також співпало зі звільненням головного директора по продуктам Кріса Кокса і віце-президента WhatsApp Кріса Деніелса.
Кокс, фаворит з Уолл-стріт, який працював із засновником Facebook Марком Цукербергом 13 років, очолював команду з розвитку бізнесу в соціальній мережі і допоміг визначити бізнес-модель сервісу обміну повідомленнями WhatsApp.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч зросла до 50.