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Акції Facebook впали на 2,4% після прямого ефіру вбивств в Новій Зеландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Акції Facebook впали на 2,4% після прямого ефіру вбивств в Новій Зеландії в цій соцмережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Акції Facebook впали на 2,4% після прямого ефіру вбивств в Новій Зеландії

До кінця дня акції впали до 165 доларів.

Падіння вартості акцій також співпало зі звільненням головного директора по продуктам Кріса Кокса і віце-президента WhatsApp Кріса Деніелса.

Кокс, фаворит з Уолл-стріт, який працював із засновником Facebook Марком Цукербергом 13 років, очолював команду з розвитку бізнесу в соціальній мережі і допоміг визначити бізнес-модель сервісу обміну повідомленнями WhatsApp.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті нападу на дві мечеті в новозеландському місті Крайстчьорч зросла до 50.

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