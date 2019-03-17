Акции Facebook упали на 2,4% после прямого эфира убийств в Новой Зеландии

К концу дня акции упали до 165 долларов.

Падение стоимости акций также совпало с уходом главного директора по продуктам Криса Кокса и вице-президента WhatsApp Криса Дэниелса.

Кокс, фаворит с Уолл-стрит, работавший с основателем Facebook Марком Цукербергом 13 лет, возглавлял команду по развитию бизнеса в социальной сети и помог определить бизнес-модель сервиса обмена сообщениями WhatsApp.

Напомним, количество погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50.