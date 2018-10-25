Акцією FreeSentsov відкрили фестиваль українського кіно у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Фестиваль українського кіно у Варшаві відкрився акцією #FreeSentsov, передає УНН.
За інформацією посольства України у Польщі, фестиваль українського кіно стартує у Варшаві.
“Фестиваль користується щораз більшою популярністю! Зала кінотеатру „Ілюзіон“ вщент переповнена. Щиро запрошуємо польських друзів, українців та іноземців”, — йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
Крім того, за інформацією дипломатів, захід відкрили акцією #FreeSentsov — усі гості фестивалю підняли таблички із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно засудили в РФ.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня Європейський парламент офіційно оголосив українського політв’язня Олега Сенцова переможцем премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.
Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.
Акція #FreeSentsov #UwolnićOlegaSencowa на відкритті 3. Фестивалю українського кіно у Варшаві. #LetMyPeopleGo / Akcja na rzecz uwolnienia ukraińskiego więźnia politycznego Rosji, reżysera Olega Sencowa na otwarciu 3. Festiwalu filmów ukraińskich #Ukraina! w #Warszawa pic.twitter.com/x9DNrXtRt4— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 25 жовтня 2018 р.