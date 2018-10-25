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Акцией FreeSentsov открыли фестиваль украинского кино в Варшаве

Акцией FreeSentsov открыли фестиваль украинского кино в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Фестиваль украинского кино в Варшаве открылся акцией #FreeSentsov, передает УНН.

По информации посольства Украины в Польше, фестиваль украинского кино стартует в Варшаве.

"Фестиваль пользуется каждый раз большей популярностью! Зал кинотеатра "Иллюзион" полностью переполнен. Приглашаем польских друзей, украинцев и иностранцев", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Кроме того, по информации дипломатов, мероприятие открыли акцией #FreeSentsov - все гости фестиваля подняли таблички с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили в РФ.

Как сообщал УНН, 25 октября Европейский парламент официально объявил украинского политзаключенного Олега Сенцова победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Акция #FreeSentsov # UwolnićOlegaSencowa на открытии 3. Фестиваля украинского кино в Варшаве. #LetMyPeopleGo / Akcja na rzecz uwolnienia ukraińskiego więźnia politycznego Rosji, reżysera Olega Sencowa na otwarciu 3. Festiwalu filmów ukraińskich #Ukraina ! w #Warszawa pic.twitter.com/x9DNrXtRt4

- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 25 октября 2018

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