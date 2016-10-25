Акція в підтримку О.Сенцова та інших політв'язнів пройшла в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Активісти Одеси провели акцію в підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують в Росії, ДНР та ЛНР, передає кореспондент УНН.
Близько 30 активістів зібралися під стінами Генерального консульства Росії із плакатами та прапорами, вони вимагали звільнити українців, котрі незаконно ув'язнені. Активісти наголосили, що О.Сенцова та інших утримують незаконно, ці люди мають право на вільне життя.
"Ми вимагаємо негайно звільнили громадян України, вони не вчинили нічого протизаконного", - зазначив громадський активіст Руслан Форостяк.
Аби не допустити провокацій та сутичок, за порядком слідкували бійці Нацгвардіі та співробітники патрульної поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Ю.Тандіт висловив впевненість, що О.Кольченко і О.Сенцов будуть звільнені.