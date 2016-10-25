Акция в поддержку О.Сенцова и других политзаключенных прошла в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Активисты Одессы провели акцию в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент УНН.
Около 30 активистов собрались под стенами Генерального консульства России с плакатами и флагами, они требовали освободить украинцев, которые незаконно удерживаются. Активисты отметили, что О.Сенцова и других удерживают незаконно, эти люди имеют право на свободную жизнь.
"Мы требуем немедленно освободить граждан Украины, они не сделали ничего противозаконного", - отметил общественный активист Руслан Форостяк.
Чтобы не допустить провокаций и столкновений, за порядком следили бойцы Нацгвардии и сотрудники патрульной полиции.
Напомним, как сообщал УНН, Ю.Тандит выразил уверенность, что А.Кольченко и О.Сенцов будут освобождены.