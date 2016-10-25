Акция в поддержку О.Сенцова и других политзаключенных прошла в Одессе

Около 30 активистов собрались под стенами Генерального консульства России с плакатами и флагами, они требовали освободить украинцев, которые незаконно удерживаются. Активисты отметили, что О.Сенцова и других удерживают незаконно, эти люди имеют право на свободную жизнь.

"Мы требуем немедленно освободить граждан Украины, они не сделали ничего противозаконного", - отметил общественный активист Руслан Форостяк.

Чтобы не допустить провокаций и столкновений, за порядком следили бойцы Нацгвардии и сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как сообщал УНН, Ю.Тандит выразил уверенность, что А.Кольченко и О.Сенцов будут освобождены.