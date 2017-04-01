Акція пам'яті тих, хто загинув в зоні АТО пройшла в Одесі

Активісти нагадали всім про подвих українських військовослужбовців та добровольців. Відзначимо, саме сьогодні в місто привезли тіло Володимира Єгоренка,який загинув на фронті.

За словами організаторів, місце проведення акціі вибрали не випадково.

“Сьогодні місто святкує Гуморину, замість того, аби схилити свої голови перед подвигом героїв”, — зазначають активісти.

Нагадаємо, 30 березня прощання з полковником В.Калитичем пройшло у Львові.