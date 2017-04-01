Акція пам'яті тих, хто загинув в зоні АТО пройшла в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні біля пам’ятника Дюку одесити вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя у війні проти Росіі, захищаючи Україну. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Активісти нагадали всім про подвих українських військовослужбовців та добровольців. Відзначимо, саме сьогодні в місто привезли тіло Володимира Єгоренка,який загинув на фронті.
За словами організаторів, місце проведення акціі вибрали не випадково.
“Сьогодні місто святкує Гуморину, замість того, аби схилити свої голови перед подвигом героїв”, — зазначають активісти.
Нагадаємо, 30 березня прощання з полковником В.Калитичем пройшло у Львові.