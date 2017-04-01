Акция в память о погибших в зоне АТО прошла в Одессе

Активисты напомнили всем о подвиге украинских военнослужащих и добровольцев. Отметим, именно сегодня в город привезли тело Владимира Егоренко, погибшего на фронте.

По словам организаторов, место проведения акции выбрали не случайно.

“Сегодня город празднует Юморину, вместо того, чтобы склонить свои головы перед подвигом героев”, — отмечают активисты.

Напомним, 30 марта прощание с полковником В.Калитичем прошло во Львове .