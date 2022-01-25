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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Акція ФОПів під Радою: правоохоронці "захопили" сцену

Акція ФОПів під Радою: правоохоронці "захопили" сцену

Київ • УНН

 • 30368 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві під Верховною Радою тривають сутички між правохоронцями та учасниками акції протесту ФОПів. Поліції вдалося "захопити" сцену підприємців, передає УНН.

Деталі

Під Верховною Радою силовики зігнали протестувальників зі сцени і вимкнули апаратуру.

Також очевидці повідомляють про низку затриманих, але офіційної інформації наразі немає. Варто відзначити і те, що ситуація вже менш напружена, ніж годину тому.

Що було раніше

Учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради.

Поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.

Раніше повідомлялося, що через протест представників ФОПів під стінами парламенту у центрі міста обмежено рух транспорту.

Як інформувала патрульна поліція Києва, рух було обмежено у зв'язку з проведенням масового заходу на наступних вулицях:

вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулка)
вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської)
вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).
Сьогодні ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул.

Представники ФОП запланували акцію протесту через ухвалені раніше правила про застосування РРО.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО відсутнє.

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