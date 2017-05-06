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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32068 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Акція "бессмертный полк" відбудеться у Києві – Ю.Тандіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Акція, марш “бессмертный полк”, що проводиться щороку в Росії, таки відбудеться 9 травня у Києві. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі “5 каналу”, передає УНН.

Акція "бессмертный полк" відбудеться у Києві – Ю.Тандіт

За словами Ю.Тандіта, жодних підстав для заборони заходу немає, утім в СБУ вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

“В рамках гібридної війни, яка організована чітко проти України, використовуються усілякі приводи, зокрема і це свято. Ми повинні дати можливість людям вийти і ми це будемо забезпечувати, але в жодному випадку не повинні допустити, щоб були ось такі провокації”, — заявив Ю.Тандіт.

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