Акция "бессмертный полк" состоится в Киеве - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Акция, марш “бессмертный полк”, ежегодно в России, таки состоится 9 мая в Киеве. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире “5 канала”, передает УНН.
По словам Ю.Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, впрочем в СБУ будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.
“В рамках гибридной войны, организованной четко против Украины, используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник. Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации”, — заявил Ю.Тандит.