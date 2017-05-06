Акция "бессмертный полк" состоится в Киеве - Ю.Тандит

По словам Ю.Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, впрочем в СБУ будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

“В рамках гибридной войны, организованной четко против Украины, используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник. Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации”, — заявил Ю.Тандит.