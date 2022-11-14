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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Актору Джиму Керрі заборонили в'їзд до росії

Актору Джиму Керрі заборонили в'їзд до росії

Київ • УНН

 • 727355 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У відповідь на санкції Канади канадсько-американському актору Джиму Керрі та ще 99 канадцям заборонили в'їзд до росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт мзс рф.

Деталі

Окрім Джима Керрі, до "чорного списку" росії потрапили канадські високопосадовці, бізнесмени, активісти, представники медіа- та фінансових структур.

Як зазначили в мзс рф, цим людям закрили в'їзд "у відповідь на практику запровадження режимом прем'єр-міністра Дж.Трюдо санкцій проти керівництва росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури".

Нагадаємо

У березні 2022 року росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

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