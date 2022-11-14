Актору Джиму Керрі заборонили в'їзд до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У відповідь на санкції Канади канадсько-американському актору Джиму Керрі та ще 99 канадцям заборонили в'їзд до росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт мзс рф.
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Окрім Джима Керрі, до "чорного списку" росії потрапили канадські високопосадовці, бізнесмени, активісти, представники медіа- та фінансових структур.
Як зазначили в мзс рф, цим людям закрили в'їзд "у відповідь на практику запровадження режимом прем'єр-міністра Дж.Трюдо санкцій проти керівництва росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури".
Нагадаємо
У березні 2022 року росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.