Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" визнала провину в спробі шахрайства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Акторка Фелісіті Хаффман, яка зіграла в серіалі “Відчайдушні домогосподарки” (Desperate Housewives, 2004-2012), в понеділок в суді в Бостоні визнала провину в змові з метою здійснення шахрайства. Про це повідомила телекомпанія CNN, передає УНН.
За її даними, за спробу дати хабар в розмірі 15 тисяч доларів при здачі її дочкою іспиту при зарахуванні до вузу прокуратура рекомендує для 56-річної акторки покарання у вигляді чотирьох місяців в’язниці і штрафу в 20 тисяч.
Як зазначив з цього приводу інтернет-портал TMZ, що розміщує матеріали про голлівудських знаменитостей, прокуратура “м’яко обійшлася з Хаффман, оскільки та, на відміну від інших учасників скандалу з хабарами, визнала свою провину”.
У березні американські правоохоронні органи оголосили про арешт близько 50 осіб за звинуваченням в участі у великій корупційній схемі, завдяки якій за хабарі забезпечувалося вступ молодих людей в найпрестижніші вузи США, в тому числі в Станфордський, Єльський і Каліфорнійський університети. Операція по боротьбі з хабарниками отримала найменування Operation Varsity Blues (операція “Туга за університетом”).
Як повідомляв УНН, навесні стало відомо, що зірку серіалу “Відчайдушні домогосподарки” затримали у США.