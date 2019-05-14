Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" признала вину в попытке мошенничества
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Актриса Фелисити Хаффман, сыгравшая в сериале “Отчаянные домохозяйки” (Desperate Housewives, 2004-2012), в понедельник в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает УНН.
По ее данным, за попытку дать взятку в размере 15 тысяч долларов при сдаче ее дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для 56-летней актрисы наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в 20 тысяч.
Как отметил в этой связи интернет-портал TMZ, размещающий материалы о голливудских знаменитостях, прокуратура “мягко обошлась с Хаффман, поскольку та, в отличие от других участников скандала со взятками, признала свою вину”.
В марте американские правоохранительные органы объявили об аресте около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. Операция по борьбе со взяточниками получила наименование Operation Varsity Blues (Операция “Тоска по университету”).
Как сообщал УНН, весной стало известно, что звезду сериала “Отчаянные домохозяйки” задержали в США.