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Акторка Дженніфер Еністон розлучається

Акторка Дженніфер Еністон розлучається

Київ • УНН

 • 9409 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голівудська пара Дженніфер Еністон та Джастін Теру розлучаються після двох років шлюбу, про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Пара зробила спільну заяву про розлучення для того, щоб уникнути пліток.

“Рішення було взаємним та ухваленим полюбовно наприкінці минулого року”, — йдеться у заяві артистів. Вони також повідомили, що мають намір підтримувати спілкування і після розлучення, але як друзі.

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Раніше повідомлялося, що Еністон та Теру переживають складний період у стосунках та вже деякий час живуть окремо.

Познайомилися актори під час спільної роботи у комедії Wanderlust (в українському прокаті “Оголена спокуса”) і пробули в стосунках загалом 7 років.

Одружилися Теру та Еністон у серпні 2015 року на таємній церемонії у Лос-Анджелесі.

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