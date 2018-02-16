Акторка Дженніфер Еністон розлучається
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голівудська пара Дженніфер Еністон та Джастін Теру розлучаються після двох років шлюбу, про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Пара зробила спільну заяву про розлучення для того, щоб уникнути пліток.
“Рішення було взаємним та ухваленим полюбовно наприкінці минулого року”, — йдеться у заяві артистів. Вони також повідомили, що мають намір підтримувати спілкування і після розлучення, але як друзі.
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Раніше повідомлялося, що Еністон та Теру переживають складний період у стосунках та вже деякий час живуть окремо.
Познайомилися актори під час спільної роботи у комедії Wanderlust (в українському прокаті “Оголена спокуса”) і пробули в стосунках загалом 7 років.
Одружилися Теру та Еністон у серпні 2015 року на таємній церемонії у Лос-Анджелесі.