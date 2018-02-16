Актриса Дженнифер Энистон разводится
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Голливудская пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся после двух лет брака, об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Пара сделала совместное заявление о разводе для того, чтобы избежать сплетен.
"Решение было взаимным и принятым полюбовно в конце прошлого года", - говорится в заявлении артистов. Они также сообщили, что намерены поддерживать общение и после развода, но как друзья.
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Ранее сообщалось, что Энистон и Теру переживают сложный период в отношениях и уже некоторое время живут отдельно.
Познакомились актеры во время совместной работы в комедии Wanderlust (в украинском прокате "Обнаженный соблазн") и пробыли в отношениях в общем 7 лет.
Поженились Теру и Энистон в августе 2015 году на тайной церемонии в Лос-Анджелесе.