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Актор Раян Рейнольдс придбав частку в Nuvei, постачальнику платіжних послуг для індустрії спортивних ставок

Актор Раян Рейнольдс придбав частку в Nuvei, постачальнику платіжних послуг для індустрії спортивних ставок

Київ • УНН

 • 828432 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Фірма фінансових технологій Nuvei Corp., що надає платіжні послуги для індустрії спортивних ставок, повідомила про інвестиції від голлівудського актора та інвестора Райана Рейнольдса. Повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Компанія і Рейнольдс наразі не розголошують суму інвестицій. Після грошових вкладень актора акції Nuvei зросли на 1,6%, але згодом втратили цей прибуток і впали на 0,7%.

Також Рейнольдс зробив рекламну презентацію для Nuvei. У Твіттері він опублікував відео, в якому він сидить на столі головного виконавчого директора компанії Філіпа Файєра і висміює його низький статус порівняно з американськими керівниками технологічних компаній.

Доповнення

Компанія, заснована в Монреалі в 2003 році, пропонує користувачам платіжну платформу для бізнесу в майже 50 країнах. Вона надає послуги клієнтам з ігрової та криптоіндустрії, включаючи DraftKings Inc. і Binance Holdings Ltd.

Компанія Філіпа Файєра почала набирати широкої популярності у 2020 році на тлі стрімкого попиту на акції технологічних компаній. А вже наступного року її ринкова вартість перевищила 18,7 мільярда доларів США. Проте вартість компанії впала після того, як її розкритикували у звіті від компанії Spruce Point Capital Management, яка займається короткими продажами.

У лютому Nuvei підписала угоду з придбання за $1,3 млрд компанії Paya Holdings Inc. з Атланти, яка надає платіжні рішення в сфері охорони здоров'я, освіти, державного та некомерційного секторів.

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