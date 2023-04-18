Актер Райан Рейнольдс приобрел долю в Nuvei, поставщике платежных услуг для индустрии спортивных ставок

ukru
09:19 • 22470 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 51441 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 77312 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 111466 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 98212 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 121871 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118673 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108256 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102246 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113182 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 74958 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 101566 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 110417 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 58463 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 70531 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 186742 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 217327 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 157507 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 163774 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 199968 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101305 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110322 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 126658 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 161918 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 168395 просмотра
Актуальное
Актер Райан Рейнольдс приобрел долю в Nuvei, поставщике платежных услуг для индустрии спортивных ставок

Актер Райан Рейнольдс приобрел долю в Nuvei, поставщике платежных услуг для индустрии спортивных ставок

Киев • УНН

 • 828429 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Фирма финансовых технологий Nuvei Corp., предоставляющая платежные услуги для индустрии спортивных ставок, сообщила об инвестициях от голливудского актера и инвестора Райана Рейнольдса. Сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания и Рейнольдс пока не разглашают сумму инвестиций. После денежных вложений актера акции Nuvei выросли на 1,6%, но впоследствии потеряли эту прибыль и упали на 0,7%.

Также Рейнольдс сделал рекламную презентацию для Nuvei. В Твиттере он опубликовал видео, в котором он сидит на столе главного исполнительного директора компании Филиппа Файера и высмеивает его низкий статус по сравнению с американскими руководителями технологических компаний.

Дополнение

Компания, основанная в Монреале в 2003 году, предлагает пользователям платежную платформу для бизнеса в почти 50 странах. Она предоставляет услуги клиентам из игровой и криптоиндустрии, включая DraftKings Inc. и Binance Holdings Ltd.

Компания Филиппа Файера начала набирать широкую популярность в 2020 году на фоне стремительного спроса на акции технологических компаний. А уже в следующем году ее рыночная стоимость превысила 18,7 миллиарда долларов США. Однако стоимость компании упала после того, как ее раскритиковали в отчете от компании Spruce Point Capital Management, которая занимается короткими продажами.

В феврале Nuvei подписала соглашение по приобретению за $1,3 млрд компании Paya Holdings Inc. из Атланты, которая предоставляет платежные решения в сфере здравоохранения, образования, государственного и некоммерческого секторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы