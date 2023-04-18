Актер Райан Рейнольдс приобрел долю в Nuvei, поставщике платежных услуг для индустрии спортивных ставок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Фирма финансовых технологий Nuvei Corp., предоставляющая платежные услуги для индустрии спортивных ставок, сообщила об инвестициях от голливудского актера и инвестора Райана Рейнольдса. Сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Компания и Рейнольдс пока не разглашают сумму инвестиций. После денежных вложений актера акции Nuvei выросли на 1,6%, но впоследствии потеряли эту прибыль и упали на 0,7%.
Также Рейнольдс сделал рекламную презентацию для Nuvei. В Твиттере он опубликовал видео, в котором он сидит на столе главного исполнительного директора компании Филиппа Файера и высмеивает его низкий статус по сравнению с американскими руководителями технологических компаний.
Дополнение
Компания, основанная в Монреале в 2003 году, предлагает пользователям платежную платформу для бизнеса в почти 50 странах. Она предоставляет услуги клиентам из игровой и криптоиндустрии, включая DraftKings Inc. и Binance Holdings Ltd.
Компания Филиппа Файера начала набирать широкую популярность в 2020 году на фоне стремительного спроса на акции технологических компаний. А уже в следующем году ее рыночная стоимость превысила 18,7 миллиарда долларов США. Однако стоимость компании упала после того, как ее раскритиковали в отчете от компании Spruce Point Capital Management, которая занимается короткими продажами.
В феврале Nuvei подписала соглашение по приобретению за $1,3 млрд компании Paya Holdings Inc. из Атланты, которая предоставляет платежные решения в сфере здравоохранения, образования, государственного и некоммерческого секторов.