Активізація бізнесу і падіння долара: у НБУ назвали причини зміцнення гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Основними причинами зміцнення гривні, яке спостерігається на цей момент є активізація бізнесу, активізація нерезидентів на ринку ОВДП та падіння долара. Про це повідомив на презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Наприкінці минулого року та на початку цього року гривня була послаблена сезонними факторами. Укріплення гривні, яке відбулося на сьогодні, свідчить про активізацію бізнесу, насамперед аграрних підприємств, які почали заводити валюту в Україну для поповнення коштів перед посівною”, — сказав він.
Крім того, як уточнив Я.Смолій, на ринку ОВДП активізувалися нерезиденти, які протягом лютого-березня місяця активно продавали валюту і вкладали гривневі кошти у внутрішні державні фінансові позики, які емітує Міністерство фінансів. Тому і відбулося більш стійке укріплення гривні відносно до долара.
“Також долар послабшав по відношенню до інших світових валют, насамперед, до євро”, — прокоментував він ситуацію на валютному ринку.
Нагадаємо, офіційний курс гривні станом на 14 березня встановлено на рівні 25,91 грн/долар.
Як повідомляв УНН, Нацбанк введе в обіг нові гривневні монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.