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Активизация бизнеса и падение доллара: в НБУ назвали причины укрепления гривны

Активизация бизнеса и падение доллара: в НБУ назвали причины укрепления гривны

Киев  •  УНН

 • 12161 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Основными причинами укрепления гривны, которое наблюдается в данный момент, является активизация бизнеса, активизация нерезидентов на рынке ОВГЗ и падения доллара. Об этом сообщил на презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"В конце прошлого года и в начале этого года гривна была ослаблена сезонными факторами. Укрепление гривни, которое произошло сегодня, свидетельствует об активизации бизнеса, прежде всего аграрных предприятий, которые начали заводить валюту в Украине для пополнения средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, как уточнил Я.Смолий, на рынке ОВГЗ активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства во внутренние государственные финансовые займы, которые эмитирует Министерство финансов. Поэтому и произошло более устойчивое укрепление гривны по отношению к доллару.

"Также доллар ослабел по отношению к другим мировым валютам, прежде всего, к евро", - прокомментировал он ситуацию на валютном рынке.

Напомним, официальный курс гривны состоянию на 14 марта установлен на уровне 25,91 грн/доллар.

Как сообщал УНН, Нацбанк введет в обращение новые гривневые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

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