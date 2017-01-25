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Активісти зібралися під ВР на акцію власників авто з іноземною реєстрацією

Київ • УНН

 • 17926 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Активісти зібралися під стінами Верховної Ради із вимогою відмінити жорсткі умови щодо власників автомобілів із іноземними номерними знаками, нацгвардійці несуть службу в посиленому режимі в урядовому кварталі. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії, передає УНН.

"За право їздити на нерозмитнених авто виступили власники автомобілів із номерними знаками інших країн-членів Євросоюзу. Учасники руху “Авто Євро Сила” зібрались під будівлею Верховної Ради України із вимогою відмінити жорсткі умови, щодо власників автомобілів із іноземними номерними знаками", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що з цього приводу, аби уникнути масових заворушень, в урядовому кварталі було посилено охорону громадської безпеки.

"Близько 700 гвардійців столичних з’єднань Національної гвардії України було залучено для несення служби в головному місті держави", - додали у НГУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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