Активісти зібралися під ВР на акцію власників авто з іноземною реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Активісти зібралися під стінами Верховної Ради із вимогою відмінити жорсткі умови щодо власників автомобілів із іноземними номерними знаками, нацгвардійці несуть службу в посиленому режимі в урядовому кварталі. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії, передає УНН.
"За право їздити на нерозмитнених авто виступили власники автомобілів із номерними знаками інших країн-членів Євросоюзу. Учасники руху “Авто Євро Сила” зібрались під будівлею Верховної Ради України із вимогою відмінити жорсткі умови, щодо власників автомобілів із іноземними номерними знаками", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з цього приводу, аби уникнути масових заворушень, в урядовому кварталі було посилено охорону громадської безпеки.
"Близько 700 гвардійців столичних з’єднань Національної гвардії України було залучено для несення служби в головному місті держави", - додали у НГУ.