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Активисты собрались под ВР на акцию владельцев авто с иностранной регистрацией

Активисты собрались под ВР на акцию владельцев авто с иностранной регистрацией

Киев • УНН

 • 17926 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Активисты собрались под стенами Верховной Рады с требованием отменить жесткие условия в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками, нацгвардейцы несут службу в усиленном режиме в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает УНН.

"За право ездить на нерастаможенных авто выступили владельцы автомобилей с номерными знаками других стран-членов Евросоюза. Участники движения "Авто Евро Сила" собрались под зданием Верховной Рады Украины с требованием отменить жесткие условия, относительно владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками", - говорится в сообщении.

Указано, что по этому поводу, чтобы избежать массовых беспорядков, в правительственном квартале была усилена охрана общественной безопасности.

"Около 700 гвардейцев столичных соединений Национальной гвардии Украины были привлечены для несения службы в главном городе государства", - добавили в НГУ.

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