Активисты собрались под ВР на акцию владельцев авто с иностранной регистрацией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Активисты собрались под стенами Верховной Рады с требованием отменить жесткие условия в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками, нацгвардейцы несут службу в усиленном режиме в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает УНН.
"За право ездить на нерастаможенных авто выступили владельцы автомобилей с номерными знаками других стран-членов Евросоюза. Участники движения "Авто Евро Сила" собрались под зданием Верховной Рады Украины с требованием отменить жесткие условия, относительно владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками", - говорится в сообщении.
Указано, что по этому поводу, чтобы избежать массовых беспорядков, в правительственном квартале была усилена охрана общественной безопасности.
"Около 700 гвардейцев столичных соединений Национальной гвардии Украины были привлечены для несения службы в главном городе государства", - добавили в НГУ.