Активисты собрались под ВР на акцию владельцев авто с иностранной регистрацией

"За право ездить на нерастаможенных авто выступили владельцы автомобилей с номерными знаками других стран-членов Евросоюза. Участники движения "Авто Евро Сила" собрались под зданием Верховной Рады Украины с требованием отменить жесткие условия, относительно владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками", - говорится в сообщении.

Указано, что по этому поводу, чтобы избежать массовых беспорядков, в правительственном квартале была усилена охрана общественной безопасности.

"Около 700 гвардейцев столичных соединений Национальной гвардии Украины были привлечены для несения службы в главном городе государства", - добавили в НГУ.