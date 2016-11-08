Активісти заявили, що слідкуватимуть за дотриманням закону про квоти на україномовну музику

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21681 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43245 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66677 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137291 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200484 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190941 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211605 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196904 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152287 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153062 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
90 %
750 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75673 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 26129 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54248 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25448 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33077 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479386 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316412 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378657 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490428 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734742 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123952 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183564 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126370 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161240 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184427 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Активісти заявили, що слідкуватимуть за дотриманням закону про квоти на україномовну музику

Активісти заявили, що слідкуватимуть за дотриманням закону про квоти на україномовну музику

Київ • УНН

 • 10047 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Біля будівлі Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення відбувалася акція за участі вітчизняних виконавців на підтримку запровадження квоти на україномовну музику, передає кореспондент УНН.

Активісти та українські зірки провели акцію-попередження в день вступу в силу закону про квоти на україномовну музику.

Зокрема, вони зазначили, що будуть слідкувати за кожною хвилиною радіоефіру, чи відбуватиметься дотримання закону на радіостанціях в Україні.

Зазначимо, українські артисти, що висловили активну підтримку впровадженню квот - Сергій Фоменко, гурт “Мандри”; Вадим Красноокий, гурт “Med Heads”; Сергій Василюк, гурт “Тінь Сонця”, гурт “ТаРута”, гурт “Гайдамаки”, гурт “Kozak System”, співачки Ейра, Тоня Матвієнко та інші.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 листопада, вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.

Таким чином, відсьогодні телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

Передбачається, що розмір частки пісень українською мовою та мовами Євросоюзу має бути вказаний у ліцензії радіостанції.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85