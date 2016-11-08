Активісти заявили, що слідкуватимуть за дотриманням закону про квоти на україномовну музику
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Біля будівлі Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення відбувалася акція за участі вітчизняних виконавців на підтримку запровадження квоти на україномовну музику, передає кореспондент УНН.
Активісти та українські зірки провели акцію-попередження в день вступу в силу закону про квоти на україномовну музику.
Зокрема, вони зазначили, що будуть слідкувати за кожною хвилиною радіоефіру, чи відбуватиметься дотримання закону на радіостанціях в Україні.
Зазначимо, українські артисти, що висловили активну підтримку впровадженню квот - Сергій Фоменко, гурт “Мандри”; Вадим Красноокий, гурт “Med Heads”; Сергій Василюк, гурт “Тінь Сонця”, гурт “ТаРута”, гурт “Гайдамаки”, гурт “Kozak System”, співачки Ейра, Тоня Матвієнко та інші.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 8 листопада, вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.
Таким чином, відсьогодні телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби, зокрема, не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.
Передбачається, що розмір частки пісень українською мовою та мовами Євросоюзу має бути вказаний у ліцензії радіостанції.