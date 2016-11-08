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Активисты заявили, что будут следить за соблюдением закона о квотах на украиноязычную музыку

Активисты заявили, что будут следить за соблюдением закона о квотах на украиноязычную музыку

Киев • УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. У здания Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания проходила акция с участием отечественных исполнителей в поддержку введения квоты на украиноязычную музыку, передает корреспондент УНН.

Активисты и украинские звезды провели акцию-предупреждение в день вступления в силу закона о квотах на украиноязычную музыку.

В частности, они отметили, что будут следить за каждой минутой радиоэфира, будет ли соблюдаться закон на радиостанциях в Украине.

Отметим, украинские артисты, выразили активную поддержку внедрению квот - Сергей Фоменко, группа "Мандры"; Вадим Красноокий, группа "Med Heads"; Сергей Василюк, группа "Тень Солнца", группа "ТаРута", группа "Гайдамаки", группа "Kozak System", певицы Эйра, Тоня Матвиенко и другие.

Как сообщал УНН, сегодня, 8 ноября, вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.

Таким образом, отныне телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

Предполагается, что размер доли песен на украинском языке и языках Евросоюза должен быть указан в лицензии радиостанции.

 

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