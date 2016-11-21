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Активісти запевнили, що після віче на столичному Майдані влаштують ще й мирну ходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві, активісти, які пронесли на Майдан Незалежності шини, запевнили, що після віче влаштують ще й мирну ходу, передає кореспондент УНН.

Активісти запевнили, що після віче на столичному Майдані влаштують ще й мирну ходу

Активісти назвали спалення шин символічним актом і пообіцяли, що після завершення віче на столичному Майдані, проведуть ще й мирну ходу.

"Ми мирно, не провокуючи правоохоронців,підемо мирною ходою до офісу Віктора Медведчука", - повідомив один із активістів.

Як повідомляв УНН, активісти у день Гідності запалили на Майдані Незалежності шини.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Як повідомляв УНН, понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком у центрі Києва з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

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