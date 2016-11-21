Активисты заверили, что после вече на столичном Майдане устроят еще и мирное шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве активисты, которые пронесли на Майдан Незалежности шины, заверили, что после вече устроят еще и мирное шествие, передает корреспондент УНН.
Активисты назвали сжигание шин символическим актом и пообещали, что после завершения вече на столичном Майдане, проведут еще и мирное шествие.
"Мы мирно, не провоцируя правоохранителей, пойдем мирным шествием к офису Виктора Медведчука", - сообщил один из активистов.
Как сообщал УНН, активисты в день Достоинства зажгли на Майдане Незалежности шины.
Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
Как сообщал УНН, более шести тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы.