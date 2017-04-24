Активісти закликала уряди України та Польщі засудити акцію “Вісла”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Науковці та громадські діячі звернулися до Верховної Ради України та Сейму Республіки Польща з проханням засудити акцію “Вісла” як злочин польського комуністичного режиму, передає УНН з посиланням на прес-службу Інституту Нацпам’яті.
Зазначається, що звернення було ухвалене у ході круглого столу “Акція "Вісла" — злочин польського комуністичного режиму”, що відбувся у Києві 20 квітня.
“Ми, учасники круглого столу, закликаємо Верховну Раду України та Сейм Республіки Польща засудити акцію “Вісла” як злочин, вчинений польським комуністичним режимом проти власних громадян — українців за національністю. Україна та Польща, країни, які зазнали великих втрат від комуністичного режиму, нині активно проводять політику подолання тоталітарної спадщини. Її елементом є надання правової оцінки злочинам, вчиненим цим режимом. Така оцінка є гарантією неповторення схожих дій у майбутньому. Обидві держави мають спільно докласти максимум зусиль, аби досягти міжнародного засудження комуністичного режиму як злочинного. Правова оцінка акції “Вісла” парламентами обох країн — важливий крок до антикомуністичного “Нюрнбергу”, — йдеться у зверненні.
Як повідомляв УНН, нардепи закликали Польщу посилити безпеку у Перемишлі до річниці операції “Вісла”.