Активисты призвали правительства Украины и Польши осудить акцию "Висла"

Отмечается, что обращение было принято в ходе круглого стола "Акция "Висла" - преступление польского коммунистического режима", который состоялся в Киеве 20 апреля.

"Мы, участники круглого стола, призываем Верховную Раду Украины и Сейм Республики Польша осудить акцию "Висла" как преступление, совершенное польским коммунистическим режимом против собственных граждан - украинцев по национальности. Украина и Польша, страны, которые понесли большие потери от коммунистического режима, сейчас активно проводят политику преодоления тоталитарного наследия. Ее элементом является предоставление правовой оценки преступлениям, совершенным этим режимом. Такая оценка является гарантией неповторения подобных действий в будущем. Оба государства должны совместно приложить максимум усилий, чтобы достичь международного осуждения коммунистического режима как преступного. Правовая оценка акции "Висла" парламентами обеих стран - важный шаг к антикоммунистическому "Нюрнбергу", - говорится в обращении.

Как сообщал УНН, нардепы призвали Польшу усилить безопасность в Перемышле к годовщине операции "Висла".