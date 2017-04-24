Активисты призвали правительства Украины и Польши осудить акцию "Висла"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110011 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109598 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106301 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102992 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149076 просмотра

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Активисты призвали правительства Украины и Польши осудить акцию "Висла"

Активисты призвали правительства Украины и Польши осудить акцию "Висла"

Киев  •  УНН

 • 13749 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ученые и общественные деятели обратились в Верховную Раду Украины и Сейма Республики Польша с просьбой осудить акцию "Висла" как преступление польского коммунистического режима, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Института нацпамяти.

Отмечается, что обращение было принято в ходе круглого стола "Акция "Висла" - преступление польского коммунистического режима", который состоялся в Киеве 20 апреля.

"Мы, участники круглого стола, призываем Верховную Раду Украины и Сейм Республики Польша осудить акцию "Висла" как преступление, совершенное польским коммунистическим режимом против собственных граждан - украинцев по национальности. Украина и Польша, страны, которые понесли большие потери от коммунистического режима, сейчас активно проводят политику преодоления тоталитарного наследия. Ее элементом является предоставление правовой оценки преступлениям, совершенным этим режимом. Такая оценка является гарантией неповторения подобных действий в будущем. Оба государства должны совместно приложить максимум усилий, чтобы достичь международного осуждения коммунистического режима как преступного. Правовая оценка акции "Висла" парламентами обеих стран - важный шаг к антикоммунистическому "Нюрнбергу", - говорится в обращении.

Как сообщал УНН, нардепы призвали Польшу усилить безопасность в Перемышле к годовщине операции "Висла".

Украинские Национальные Новости

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