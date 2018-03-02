Активісти вирішили прибрати частину наметів під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Активісти, які постійно перебувають біля будівлі Верховної Ради України, вирішили демонтувати частину своїх наметів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами активістів, вони вирішили прибрати частину наметів, які розташовані за межами встановленої ними огорожі.
“Ми прибираємо ті намети, в яких не живуть люди — це ті, що стоять поза межами нашої огорожі. Інші поки що залишаться на своїх місцях”, — повідомив один з активістів.
Як повідомляв УНН, у поліції спростували чутки про підготовку до знесення наметів під Радою.