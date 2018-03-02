Активисты решили убрать часть палаток под Радой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Активисты, которые постоянно находятся возле здания Верховной Рады Украины, решили демонтировать часть своих палаток. Об этом сообщает корреспондент УНН.
По словам активистов, они решили убрать часть палаток, расположенных за пределами установленного ими ограждения.
"Мы убираем те палатки, в которых живут люди - это те, что стоят за пределами нашей ограждения. Другие пока останутся на своих местах", - сообщил один из активистов.
Как сообщал УНН, в полиции опровергли слухи о подготовке к сносу палаток под Радой.